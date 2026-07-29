29 Temmuz
Gornik Zabrze-Fenerbahçe
21:00
29 Temmuz
Dukagjini-Lugano
1-211'
29 Temmuz
Kopenhag-Polissya Zhytomyr
20:00
29 Temmuz
Rapid Wien-Santa Coloma
21:30
29 Temmuz
Cerezo Osaka-B. Dortmund
1-0
29 Temmuz
Leverkusen-Genk
4-083'
29 Temmuz
Real Betis-Lyon
21:00
29 Temmuz
Watford-Fiorentina
21:30

Sacha Boey için ayrılık açıklaması

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey'un transfer listesinde yer aldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 16:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sacha Boey için ayrılık açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bayern Münih, Sacha Boey ile bu yaz kalıcı olarak yollarını ayırmak istiyor.

BAYERN'DEN AÇIKLAMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sportif direktörü Max Eberl, Fransız sağ bekin transfer listesinde olduğunu duyurdu. Eberl, "Sacha Boey'un Bayern Münih'te bir geleceği yok, satış listesinde yer alıyor." diye konuştu.

BAYERN PERFORMANSI

Bayern Münih forması altında toplamda 38 maçta süre bulan 25 yaşındaki Sacha Boey, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.