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Göztepe, kaleci Luka Gugeshashvili'yi kiraladı

Göztepe, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 15:34
Haber: AA, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Göztepe, kaleci Luka Gugeshashvili'yi kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre kaleci Luka Gugeshashvili'nin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü PAOK FC ile anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, yeni transfer Luka Gugeshashvili'ye başarı dileğinde bulunuldu.

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