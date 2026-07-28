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Real Madrid-Leganes
4-1
28 Temmuz
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28 Temmuz
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Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid rahat kazandı

Real Madrid, Arda Güler'in asist yaptığı hazırlık maçında Leganes'i 4-1'lik skorla mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 22:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid rahat kazandı
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Real Madrid, LaLiga 2 takımlarından Leganes ile hazırlık maçında karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alfredo Di Stefano'da oynanan maçta eflatun beyazlılar, Leganes'i 4-1 yendi.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Federico Valverde, 25. dakikada Gonzalo Garcia, 59. dakikada Franco Mastantuono ve 60. dakikada Pulido Penas kendi kalesine attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.

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