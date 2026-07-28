Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid rahat kazandı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Real Madrid, LaLiga 2 takımlarından Leganes ile hazırlık maçında karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alfredo Di Stefano'da oynanan maçta eflatun beyazlılar, Leganes'i 4-1 yendi.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Federico Valverde, 25. dakikada Gonzalo Garcia, 59. dakikada Franco Mastantuono ve 60. dakikada Pulido Penas kendi kalesine attı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Federico Valverde, 25. dakikada Gonzalo Garcia, 59. dakikada Franco Mastantuono ve 60. dakikada Pulido Penas kendi kalesine attı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.