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Fatih Karagümrük, Muhammed Emin Sarıkaya'yı duyurdu

1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Muhammed Emin Sarıkaya'yı renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 20:44
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fatih Karagümrük, Muhammed Emin Sarıkaya'yı duyurdu
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Trendyol 1. Lig takımlarından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sağ bek oyuncusu Muhammed Emin Sarıkaya'yı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, son 2 sezonu 2. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'da geçiren 24 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, 1461 Trabzon'dan Muhammed Emin Sarıkaya ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Bursaspor'da futbol hayatına başlayan, Başakşehir ile Süper Lig deneyimi yaşayan oyuncumuz son iki sezon oynadığı 1461 Trabzon'da 62 maçta mücadele etti. Alt yaş kategorilerde milli formayı giyen Muhammed Emin Sarıkaya'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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