Fenerbahçe'den takas formülü

10+4 kuralı nedeniyle yabancı kontenjanını düşürmek zorunda olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için yerli oyuncu pazarına yönelmiş durumda... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir forması giyen forvet Bertuğ Yıldırım ve Göztepe forması giyen genç sağ beki Arda Okan Kurtulan için temaslar sürerken, bonservisleri aşağı çekebilmek adına takas formülü de devreye sokulacak.
Takas seçenekleri arasındaki Cengiz Ünder, Gençlerbirliği ile anlaşsa da henüz resmi imza atmayan İrfan Can Eğribayat ve Omar Fayed isimleri öne çıkıyor.
Fenerbahçe'nin Nelson Semedo ile yollarını ayırması halinde Arda Okan Kurtulan'ı kadroya katması bekleniyor.
Sağ bek rotasyonunda Arda, Mert Müldür, Mimovic ve Oğuz Aydın olacak.
Takas seçenekleri arasındaki Cengiz Ünder, Gençlerbirliği ile anlaşsa da henüz resmi imza atmayan İrfan Can Eğribayat ve Omar Fayed isimleri öne çıkıyor.
Fenerbahçe'nin Nelson Semedo ile yollarını ayırması halinde Arda Okan Kurtulan'ı kadroya katması bekleniyor.
Sağ bek rotasyonunda Arda, Mert Müldür, Mimovic ve Oğuz Aydın olacak.