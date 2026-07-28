27 Temmuz
Galatasaray-Venezia
0-3
27 Temmuz
Randers FC-Silkeborg
1-1
27 Temmuz
Rosenborg-Fredrikstad
4-0
27 Temmuz
Stabaek-Hoedd
6-0
27 Temmuz
Haecken-AIK
0-0

Fenerbahçe'den takas formülü

Fenerbahçe, kadrodaki rotasyonu derinleştirmek için Göztepe'den Arda Okan ve Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım için takas formülüyle masada olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 09:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den takas formülü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
10+4 kuralı nedeniyle yabancı kontenjanını düşürmek zorunda olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için yerli oyuncu pazarına yönelmiş durumda... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir forması giyen forvet Bertuğ Yıldırım ve Göztepe forması giyen genç sağ beki Arda Okan Kurtulan için temaslar sürerken, bonservisleri aşağı çekebilmek adına takas formülü de devreye sokulacak.

Takas seçenekleri arasındaki Cengiz Ünder, Gençlerbirliği ile anlaşsa da henüz resmi imza atmayan İrfan Can Eğribayat ve Omar Fayed isimleri öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin Nelson Semedo ile yollarını ayırması halinde Arda Okan Kurtulan'ı kadroya katması bekleniyor.

Sağ bek rotasyonunda Arda, Mert Müldür, Mimovic ve Oğuz Aydın olacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.