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Galatasaray'dan Reijnders için hamle

Galatasaray, Manchester City'den Tijjani Reijnders için hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 08:48
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Reijnders için hamle
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Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un istediği orta saha transferi için de dünya çapında isimlere yönelecek.

GALATASARAY'DAN GÖRÜŞME Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların hedefindeki yeni yıldız ise Tijjani Reijnders oldu. Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray, Manchester City forması giyen 27 yaşındaki Hollandalı futbolcunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Manchester City'nin ise 45-50 milyon Euro seviyesinde bir beklentisi olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, yakın zamanda temaslarını sıklaştıracak.

İTALYA'DAN DA TEKLİFLER VAR

Bu arada yıldız orta saha için İtalya'dan da teklifler olduğu belirtildi.

Manchester City'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, 7 gol attı ve 8 asist yaptı.  

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