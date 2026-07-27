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18 Yaş Altı Milli Takımı, Slovakya'yı farklı geçti

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki son maçında Slovakya'yı 93-63 mağlup ederek grubu lider tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 20:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
18 Yaş Altı Milli Takımı, Slovakya'yı farklı geçti
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Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Slovakya'yı 93-63 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya'daki şampiyonada grup maçlarını yenilgisiz lider tamamlayan milli takım, son 16 turunda A Grubu'nun sonuncusu Avusturya ile eşleşti.

Slovakya karşısında ilk çeyreği 25-9 önde geçen ay-yıldızlılar, soyunma odasına 51-17 üstün gitti.

Son çeyreğe 74-40'lık skor avantajıyla giren milli takım, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 93-63 kazandı.

B Grubu'nda 3'te 3 yapan Türkiye, son 16 turunda 29 Temmuz Çarşamba günü Avusturya ile karşılaşacak.

Milli takım, grup aşamasında daha önce Danimarka'yı 88-62, Sırbistan'ı 57-53 yendi.

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