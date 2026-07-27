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İsmail Kartal'dan rövanşta Oğuz Aydın kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Gornik Zabrze rövanşında İrfan Can Kahveci'yi kulübeye çekerek Oğuz Aydın'a ilk 11'de görev vermeyi planladığı belirtildi. Genç futbolcunun savunmaya katkısının bu tercihte belirleyici olduğu aktarıldı.

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calendar 27 Temmuz 2026 13:03
Haber: Sabah
İsmail Kartal'dan rövanşta Oğuz Aydın kararı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş karşılaşmasında ilk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli teknik adamın, İrfan Can Kahveci'yi yedek kulübesine çekerek kanatta Oğuz Aydın'a forma vermeyi planladığı aktarıldı.

OĞUZ AYDIN BİR ADIM ÖNDE

İsmail Kartal'ın, rövanş maçında daha dengeli bir oyun hedeflediği ifade edildi.

Oğuz Aydın'ın savunmaya yaptığı yardımın ve iki yönlü oyundaki katkısının, kanat tercihinde oyuncuyu bir adım öne çıkardığı belirtildi.

İRFAN CAN KULÜBEYE

İrfan Can Kahveci'nin karşılaşmaya yedek başlamasının bekleniyor.

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