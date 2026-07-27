İsmail Kartal'dan rövanşta Oğuz Aydın kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş karşılaşmasında ilk 11'de değişikliğe gitmeye hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli teknik adamın, İrfan Can Kahveci'yi yedek kulübesine çekerek kanatta Oğuz Aydın'a forma vermeyi planladığı aktarıldı.
OĞUZ AYDIN BİR ADIM ÖNDE
İsmail Kartal'ın, rövanş maçında daha dengeli bir oyun hedeflediği ifade edildi.
Oğuz Aydın'ın savunmaya yaptığı yardımın ve iki yönlü oyundaki katkısının, kanat tercihinde oyuncuyu bir adım öne çıkardığı belirtildi.
İRFAN CAN KULÜBEYE
İrfan Can Kahveci'nin karşılaşmaya yedek başlamasının bekleniyor.
OĞUZ AYDIN BİR ADIM ÖNDE
İsmail Kartal'ın, rövanş maçında daha dengeli bir oyun hedeflediği ifade edildi.
Oğuz Aydın'ın savunmaya yaptığı yardımın ve iki yönlü oyundaki katkısının, kanat tercihinde oyuncuyu bir adım öne çıkardığı belirtildi.
İRFAN CAN KULÜBEYE
İrfan Can Kahveci'nin karşılaşmaya yedek başlamasının bekleniyor.