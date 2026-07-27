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Fenerbahçe'nin Garcia transferinde rakibi İngiliz rakibi!

Fenerbahçe'nin, 22 yaşındaki forvet Gonzalo Garcia için Real Madrid'e sözlü teklif sunduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 09:05 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 09:12
Haber: Akşam
Fenerbahçe'nin Garcia transferinde rakibi İngiliz rakibi!
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Yeni sezon öncesinde santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Real Madrid forması giyen Gonzalo Garcia'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli yönetimin, 22 yaşındaki İspanyol futbolcu için Real Madrid'e sözlü teklif sunduğu belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA PLANI

Fenerbahçe'nin Gonzalo Garcia'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği aktarıldı.

AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRDİ

Başkan Aziz Yıldırım'ın transfer için aracı bir menajer üzerinden Jose Mourinho ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Portekizli teknik adamın, Real Madrid yönetimiyle anlaşma sağlanması hâlinde oyuncunun ayrılığına onay verebileceğini söylediği aktarıldı.

FULHAM DA YAKINDAN İLGİLENİYOR

Gonzalo Garcia ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Fulham, Sevilla, Como ve Celta Vigo'nun da ilgilendiği belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın genç forvet için ciddi şekilde devrede olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminin ise Real Madrid ile sahip olduğu iyi ilişkileri kullanarak transferi tamamlamayı hedeflediği kaydedildi.

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Real Madrid altyapısından yetişen Gonzalo Garcia'nın İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.

Güncel piyasa değerinin 30 milyon avro olduğu belirtilen genç futbolcu, geçen sezon çıktığı 39 resmî karşılaşmada 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

ÜÇ FARKLI BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Asıl mevkisi santrfor olan Garcia, forvet arkası ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

İspanya A Milli Takımı formasını bir kez giyen 22 yaşındaki futbolcu, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda çıktığı 7 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

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