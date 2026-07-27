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Dursun Özbek'ten transfer uyarısı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer konusunda kurmaylarına uyarıda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 07:58
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten transfer uyarısı!
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Galatasaray'da son yapılan transfer toplantısında başkan Dursun Özbek kurmaylarını net şekilde uyardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ

Sarı-kırmızılı kulübün patronu "Transferde panik yapmayacağız. Yine en iyisini alacağız. Eğer listemizdeki oyuncularla ilgili görüşmeler, pazarlıklar, kısacası mahrem konular basına sızarsa; kimsenin gözünün yaşına bakmam." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 10 numara ve kanat transferinin yanı sıra stoper ile forvete mutlaka oyuncu alınacak. Yabancı kontenjanında Icardi sonrası yaş kısıtlaması olmayan 1 oyunculuk yer bulunan Sarı Kırmızılılar, ayrıca U23'e uygun isimler üzerinden ilerliyor. Forvete genç bir yabancının alınması planlanıyor.

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