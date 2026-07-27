Dursun Özbek'ten transfer uyarısı!

Galatasaray'da son yapılan transfer toplantısında başkan Dursun Özbek kurmaylarını net şekilde uyardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ
Sarı-kırmızılı kulübün patronu "Transferde panik yapmayacağız. Yine en iyisini alacağız. Eğer listemizdeki oyuncularla ilgili görüşmeler, pazarlıklar, kısacası mahrem konular basına sızarsa; kimsenin gözünün yaşına bakmam." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da 10 numara ve kanat transferinin yanı sıra stoper ile forvete mutlaka oyuncu alınacak. Yabancı kontenjanında Icardi sonrası yaş kısıtlaması olmayan 1 oyunculuk yer bulunan Sarı Kırmızılılar, ayrıca U23'e uygun isimler üzerinden ilerliyor. Forvete genç bir yabancının alınması planlanıyor.
Sarı-kırmızılı kulübün patronu "Transferde panik yapmayacağız. Yine en iyisini alacağız. Eğer listemizdeki oyuncularla ilgili görüşmeler, pazarlıklar, kısacası mahrem konular basına sızarsa; kimsenin gözünün yaşına bakmam." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da 10 numara ve kanat transferinin yanı sıra stoper ile forvete mutlaka oyuncu alınacak. Yabancı kontenjanında Icardi sonrası yaş kısıtlaması olmayan 1 oyunculuk yer bulunan Sarı Kırmızılılar, ayrıca U23'e uygun isimler üzerinden ilerliyor. Forvete genç bir yabancının alınması planlanıyor.