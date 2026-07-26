Sivasspor, Kayserispor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, hazırlık maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, kamp sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
TEK GOLLE KAZANDI
Sivasspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak hazırlık döneminde önemli bir sonuç elde etti.
TEK GOLLE KAZANDI
Sivasspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak hazırlık döneminde önemli bir sonuç elde etti.