Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Schalke forması giyen Edin Dzeko'nun geleceği netleşiyor. Alman ekibinin, Bosna Hersekli golcüyle yeni sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ANLAŞMA YAKIN
Sky Sports'ta yer alan habere göre Schalke ile Edin Dzeko arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Haberde, tarafların önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüzde 80 ila 90 seviyelerinde olduğu aktarıldı.
Schalke Sportif Direktörü Frank Baumann da daha önce yaptığı açıklamada Dzeko ile yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü doğrulamış, ancak henüz kesinleşen bir anlaşma bulunmadığını ifade etmişti.
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Haberde, Schalke'nin Maximilian Wöber'i bedelsiz olarak kadrosuna katmasının ardından Dzeko ile yeni sözleşme ihtimalinin daha da güçlendiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Fiorentina forması giyen tecrübeli golcü, ara transfer döneminde Schalke'ye katıldı. Dzeko, Alman ekibinde çıktığı 11 maçta 6 gol atarken 3 de asist yaparak 9 gole doğrudan katkı sağladı.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Schalke ile Edin Dzeko arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Haberde, tarafların önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüzde 80 ila 90 seviyelerinde olduğu aktarıldı.
Schalke Sportif Direktörü Frank Baumann da daha önce yaptığı açıklamada Dzeko ile yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü doğrulamış, ancak henüz kesinleşen bir anlaşma bulunmadığını ifade etmişti.
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Haberde, Schalke'nin Maximilian Wöber'i bedelsiz olarak kadrosuna katmasının ardından Dzeko ile yeni sözleşme ihtimalinin daha da güçlendiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Fiorentina forması giyen tecrübeli golcü, ara transfer döneminde Schalke'ye katıldı. Dzeko, Alman ekibinde çıktığı 11 maçta 6 gol atarken 3 de asist yaparak 9 gole doğrudan katkı sağladı.