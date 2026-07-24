Haber Tarihi: 24 Temmuz 2026 19:57 - Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 19:57

Galatasaray Monza maçı şifresiz canlı yayın izle

Galatasaray Monza maçı S Sport Plus linki | Galatasaray Monza maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Galatasaray Monza maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Monza maçı canlı yayın izleme detayları

Galatasaray Monza maçı şifresiz canlı yayın izle
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Galatasaray Monza hazırlık maçı şifresiz S Sport Plus yayını! Hazırlık maçında Galatasaray ile AC Monza Raiffeisen Arena'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak tv100 web sitesine gidiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... GALATASARAY MONZA MAÇI CANLI, TIKLA


GALATASARAY İKİ HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK
Galatasaray'da Avusturya kampı başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak.

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GALATASARAY İLK MAÇINI 5-1 KAZANDI

Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Avusturya'da iki hazırlık maçı oynayacak Galatasaray, bugün (Cuma) TSİ 21.00'de İtalya Serie A'ya yeni yükselen Monza ile Raiffeisen Arena'da karşılaşacak. Galatasaray'ın Monza ile karşılaşacağı maç S Sport'tan canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılı takım, sonrasında 27 Temmuz Pazartesi günü Hofmann Personal Stadı'nda bir diğer İtalya temsilcisi Venezia ile mücadele edecek. Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçında geçtiğimiz hafta 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etmişti.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan kampta şu oyuncular yer alıyor:


Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.

GALATASARAY'IN KADROSUNDA SÜRPRİZ

Galatasaray, Avusturya kampı için kadrosunu açıkladı. Galatasaray'ın kadrosunda TFF'ye ismi bildirilmeyen Victor Nelsson, Elias Jelert ve Metehan Baltacı'nın yer alması dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda ismi TFF'ye bildirilmeyen diğer isim olan Halil Dervişoğlu, Avusturya kampı kadrosuna da dahil edilmedi.

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