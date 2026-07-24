Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Açıklandı mı? 2026 ÖGG Sonuçları Sorgulama Ekranı

Evet. 2026 Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Adaylar sonuçlarını resmi sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor.

ÖGG sonuçları nereden sorgulanır?

Adaylar sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hizmete sunulan resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebiliyor.

Sonuç belgesinde neler yer alıyor?

ÖGG sınav sonuç ekranında adayların;

Yazılı sınav puanı,

Başarılı veya başarısız durumu,

Silahlı veya silahsız sınav sonucu,

Sınav bilgileri

yer alıyor.

Sonuçlara itiraz edilebilir mi?

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen süre içerisinde sonuçlara itiraz başvurusunda bulunabiliyor. İtiraz süreci ve şartları sınav kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanıyor.

ÖGG kimlik kartı süreci nasıl işliyor?

Sınavı başarıyla tamamlayan adaylar, gerekli evraklarını tamamladıktan sonra özel güvenlik kimlik kartı başvurusunda bulunabiliyor. Başvuru süreci il emniyet müdürlükleri tarafından yürütülüyor.

Sonuç: Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Açıklandı mı?

Evet. 2026 Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilir ve başarılı olmaları halinde kimlik kartı başvuru sürecine geçebilir.