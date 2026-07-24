Haber Tarihi: 24 Temmuz 2026 11:51 - Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 11:51

Motorine Zam Var mı Bu Gece? Motorin Fiyatlarına 4,20 TL Zam Gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden araç sahipleri, "Motorine zam var mı bu gece?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda motorin fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündeme geldi.

Motorine Zam Var mı Bu Gece? Motorin Fiyatlarına 4,20 TL Zam Gelecek mi?
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Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 4,20 TL zam yapılması bekleniyor. Zam kararının gece yarısı itibarıyla pompaya yansıması öngörülüyor.
Zam kesinleşti mi?

Beklenen artış henüz resmi olarak yürürlüğe girmedi. Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerinin gece yarısı yapacağı güncellemeyle kesinleşecek. Zam tutarında son dakika değişiklikleri yaşanabileceği belirtiliyor.

Motorin fiyatları neden yükseliyor?

Motorin fiyatlarındaki artışta;

Brent petrol fiyatlarının yükselmesi,
Döviz kurundaki hareketlilik,
Uluslararası ürün fiyatlarındaki değişim

etkili oluyor. Bu gelişmeler doğrultusunda akaryakıt fiyatları belirli aralıklarla güncelleniyor.

Zam pompaya ne zaman yansıyacak?


Beklentinin gerçekleşmesi halinde yeni motorin fiyatlarının gece yarısından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Araç sahiplerinin zam öncesinde akaryakıt almayı tercih edebileceği ifade ediliyor.

Sonuç: Motorine Zam Var mı Bu Gece?

Evet. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren yaklaşık 4,20 TL zam gelmesi bekleniyor. Ancak zam, dağıtım şirketlerinin gece yapacağı fiyat güncellemesinin ardından kesinleşecek. Güncel pompa fiyatları gece yarısından sonra netlik kazanacak.

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