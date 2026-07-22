Belirsiz Alacak Davası Kalktı mı? 12. Yargı Paketi Sonrası Son Durum

Hayır. Belirsiz alacak davası tamamen kaldırılmadı. Ancak 12. Yargı Paketi ile birlikte bu dava türünün uygulanmasına ilişkin bazı önemli değişiklikler yapıldı.

12. Yargı Paketi'nde ne değişti?

TBMM'de kabul edilen 12. Yargı Paketi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun belirsiz alacak davasına ilişkin bazı hükümlerinde değişiklik öngörüldü.

Düzenleme ile birlikte, belirsiz alacak davasının açılabileceği durumlara ilişkin şartların daha açık hale getirilmesi ve uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanıyor.

Belirsiz alacak davası nedir?

Belirsiz alacak davası, alacak miktarının davanın açıldığı tarihte tam ve kesin olarak belirlenemediği durumlarda açılabilen bir dava türüdür.

Bu dava özellikle;

İşçilik alacakları,

Tazminat talepleri,

Alacak miktarının yargılama sırasında netleştiği uyuşmazlıklar

gibi konularda sıklıkla kullanılıyor.

Düzenleme ne anlama geliyor?

Yeni düzenleme, belirsiz alacak davasını tamamen ortadan kaldırmıyor. Bunun yerine hangi durumlarda bu dava yoluna başvurulabileceğine ilişkin hukuki çerçeveyi netleştirmeyi hedefliyor.

Uygulamanın ayrıntıları ise kanunun yürürlüğe girmesi ve yargı kararlarıyla birlikte şekillenecek.

Sonuç: Belirsiz Alacak Davası Kalktı mı?

Hayır. Belirsiz alacak davası kaldırılmadı. 12. Yargı Paketi ile dava türüne ilişkin bazı değişiklikler ve yeni düzenlemeler getirildi. Bu nedenle vatandaşların güncel mevzuatı ve uzman hukukçuların değerlendirmelerini takip etmeleri önem taşıyor.

Not: Hukuki düzenlemelerin uygulanışı somut olaya göre farklılık gösterebilir. Hak kaybı yaşamamak için bir avukattan hukuki danışmanlık alınması faydalı olacaktır.