Galatasaray'da transfer planlaması değişti

Galatasaray'da Mario Lemina'nın takımda kalmasıyla birlikte transfer öncelikleri de yeniden şekillendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı yönetimin stoper takviyesinden vazgeçmediği ancak bu bölgeyi şimdilik ikinci plana aldığı öğrenildi. Kulislerde, "Stoper alınacak ama şu an öncelik santrfor, 10 numara ve kanat transferleri" görüşü hakim.
Yönetim, hücum hattını tamamladıktan sonra savunma hamlesini yapmayı planlıyor.
Yönetim, hücum hattını tamamladıktan sonra savunma hamlesini yapmayı planlıyor.