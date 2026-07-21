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21 Temmuz
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Ömer Ali Şahiner: "Grup aşamasına kalmak istiyoruz"

Başakşehir kaptanı Ömer Ali Şahiner, Konferans Ligi elemelerini geçerek grup aşamasına kalmak istediklerini söyledi. Takımın karşılaşmaya hazır olduğunu belirten deneyimli futbolcu, ilk maçta hem oyun hem de skor açısından iyi bir başlangıç hedeflediklerini ifade etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 20:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ömer Ali Şahiner: 'Grup aşamasına kalmak istiyoruz'
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Başakşehir kaptanı Ömer Ali Şahiner, UEFA Konferans Ligi elemelerini geçerek grup aşamasına yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kamp dönemini iyi geçirdiklerini belirten Şahiner, takıma sonradan katılan futbolcularla birlikte tam kadro hazır olduklarını ifade etti.

"EN BÜYÜK ADIMI ATMAK İSTİYORUZ"

Konferans Ligi'nin takımın hedefleri açısından önemli bir aşama olduğunu dile getiren Ömer Ali Şahiner, "Konferans Ligi elemelerini iyi bir şekilde geçip grup aşamasına kalmak istiyoruz ve en büyük adımını da yarın atmak istiyoruz. Umarız bizim için güzel bir başlangıç olur." dedi.

Hem oyun hem de skor açısından iyi bir sonuç hedeflediklerini belirten Şahiner, karşılaşmaya yüzde 100 konsantrasyonla çıkacaklarını söyledi.

EDIN VISCA'YA ÖVGÜ

Ömer Ali Şahiner, kulübün önemli oyuncularından Edin Visca ile daha önce 6 ay birlikte forma giydiğini ve sonrasında da iletişimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Visca'nın son derece profesyonel ve işine saygılı bir oyuncu olduğunu ifade eden Şahiner, tecrübeli futbolcunun varlığının takım üzerinde olumlu etki oluşturacağını söyledi.

"TECRÜBESİNDEN FAYDALANACAĞIZ"

Edin Visca gibi önemli isimlerin kulüpler için değerli olduğunu vurgulayan Şahiner, onun tecrübesinden mümkün olduğunca yararlanmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Visca'nın talihsiz bir sakatlık yaşadığını belirten Ömer Ali Şahiner, deneyimli futbolcunun kısa sürede takıma dönmesini umduğunu ifade etti.

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