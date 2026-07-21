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Nuri Şahin'den Inter Turku mesajı: "Hedef avantajlı skor"

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Inter Turku karşısında iyi bir sonuç alarak Finlandiya'daki rövanşa avantajlı çıkmak istediklerini söyledi. Rakibin hazır ve geçiş oyununda etkili bir takım olduğunu belirten Şahin, top kayıplarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 20:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Nuri Şahin'den Inter Turku mesajı: 'Hedef avantajlı skor'
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Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku ile oynanacak ilk maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 37 yaşındaki teknik adam, Finlandiya'daki rövanş karşılaşmasına avantajlı bir skorla çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

"İYİ BİR SONUÇLA RÖVANŞA ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Yeni sezon öncesinde heyecanlı olduklarını ifade eden Şahin, "Başakşehir ile ilk defa beraber yaşayacağımız bir heyecan. Kısa bir hazırlık dönemi oldu ama tüm hazırlıklarımızı bu iki maç için yaptık. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur ve Finlandiya'daki rövanş maçına iyi bir skorla çıkabiliriz." dedi.

TAKIM ERKEN TOPLANDI

Eleme turlarında daha hazır rakiplerle karşılaşabileceklerini bildikleri için takımı erken topladıklarını anlatan Şahin, futbolcuların yeterince dinlenememesi nedeniyle oyuncularından özür dilediğini söyledi.

Inter Turku'nun liginde ikinci sırada yer alan ve ne yaptığını bilen bir takım olduğunu belirten genç teknik adam, Başakşehir'in de hem oyun hem de fiziksel açıdan rakibine karşılık verebilecek durumda olduğunu ifade etti.

BERKAY ÖZCAN'A ÖVGÜ

Nuri Şahin, Berkay Özcan'ın hazırlık dönemindeki performansından memnun olduğunu belirtti.

Berkay'ı Almanya döneminden tanıdığını söyleyen Şahin, oyuncunun son yıllarda istediği performansı sergileyemese de kalitesinden bir şey kaybetmediğini düşündüğünü aktardı.

Berkay Özcan'ın takıma hızlı uyum sağladığını ve oldukça motive göründüğünü dile getiren Şahin, milli futbolcunun Inter Turku karşısında forma şansı bulabilecek oyunculardan biri olduğunu söyledi.

"TOPUN DEĞERİNİ BİLMELİYİZ"

Rakibin oyun anlayışını analiz ettiklerini belirten Şahin, öncelikle kendi takımlarının sahada yapacaklarına odaklandıklarını ifade etti.

Eleme maçlarının uzun bir sürece yayıldığını oyuncularına anlattığını söyleyen Şahin, sıcak hava koşullarında paniğe kapılmadan hızlı oynamaları ve mümkün olduğunca fazla pozisyona girmeleri gerektiğini belirtti.

Inter Turku'nun geçiş oyununda etkili olduğuna dikkati çeken Şahin, "Oyuncularıma her zaman söylüyorum ama yarın için çok daha geçerli bir şey var: topun değerini bilmek. İnşallah buradan iyi bir skorla Finlandiya'ya gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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