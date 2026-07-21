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Dusan Tadic'in yeni takımı netleşiyor!

NEC Nijmegen'e transferi iptal olan Dusan Tadic, kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Nasr'da devam edecek. Tadic, Al-Nasr ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 14:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Dusan Tadic'in yeni takımı netleşiyor!
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic'in yeni takımı netlik kazanıyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GİDİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NEC Nijmegen'e transferi iptal olma aşamasına gelen Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.

Voetbal International'da yer alan habere göre, 37 yaşındaki futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Nasr'a transfer oluyor. Sırp futbolcunun Al-Nasr ile bir yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Dusan Tadic'in Al-Nasr'da vatandaşı Milos Milojevic ile birlikte çalışacağı kaydedildi.

MALİYETİ FAZLA GELDİ

NEC Nijmegen Sportif Direktörü Carlos Aalbers, Dusan Tadic ile ilgili, "Dusan Tadic ile ilgilenen birçok kulüp var. Şu anda onun transferi bizim için mali açıdan mümkün değil ancak transfer döneminin ilerleyen günlerinde bu durum değişebilir." demişti.

Hollanda basınında yer alan habere göre, Twente'nin de deneyimli yıldız ile ilgilendiği ancak Tadic'in maliyetinin Twente'ye de fazla geldiği belirtildi.

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