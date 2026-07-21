Dusan Tadic'in yeni takımı netleşiyor!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic'in yeni takımı netlik kazanıyor.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GİDİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NEC Nijmegen'e transferi iptal olma aşamasına gelen Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.
Voetbal International'da yer alan habere göre, 37 yaşındaki futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Nasr'a transfer oluyor. Sırp futbolcunun Al-Nasr ile bir yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Dusan Tadic'in Al-Nasr'da vatandaşı Milos Milojevic ile birlikte çalışacağı kaydedildi.
MALİYETİ FAZLA GELDİ
NEC Nijmegen Sportif Direktörü Carlos Aalbers, Dusan Tadic ile ilgili, "Dusan Tadic ile ilgilenen birçok kulüp var. Şu anda onun transferi bizim için mali açıdan mümkün değil ancak transfer döneminin ilerleyen günlerinde bu durum değişebilir." demişti.
Hollanda basınında yer alan habere göre, Twente'nin de deneyimli yıldız ile ilgilendiği ancak Tadic'in maliyetinin Twente'ye de fazla geldiği belirtildi.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GİDİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NEC Nijmegen'e transferi iptal olma aşamasına gelen Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.
Voetbal International'da yer alan habere göre, 37 yaşındaki futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Nasr'a transfer oluyor. Sırp futbolcunun Al-Nasr ile bir yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Dusan Tadic'in Al-Nasr'da vatandaşı Milos Milojevic ile birlikte çalışacağı kaydedildi.
MALİYETİ FAZLA GELDİ
NEC Nijmegen Sportif Direktörü Carlos Aalbers, Dusan Tadic ile ilgili, "Dusan Tadic ile ilgilenen birçok kulüp var. Şu anda onun transferi bizim için mali açıdan mümkün değil ancak transfer döneminin ilerleyen günlerinde bu durum değişebilir." demişti.
Hollanda basınında yer alan habere göre, Twente'nin de deneyimli yıldız ile ilgilendiği ancak Tadic'in maliyetinin Twente'ye de fazla geldiği belirtildi.