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Manisa FK kalecisi Orhan Kurşun Karacabey'le imzaladı

Manisa FK kalecisi Orhan Kurşun, Karacabey Belediyespor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 14:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK kalecisi Orhan Kurşun Karacabey'le imzaladı
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1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün kalecisi Orhan Kurşun'un yeni adresi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 24 yaşındaki file bekçisi 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Karacabey Belediyespor'a gitti. Orhan, Bursa temsilcisi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 3'üncü Lig ekibi Kırşehir SK'da forma giyen Orhan Kurşun, 19 maça çıkıp bin 710 dakika süre aldı.

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