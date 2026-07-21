21 Temmuz
Fenerbahçe-Gornik Zabrze
21:00
21 Temmuz
Mjaellby-Lincoln Red Imps FC
19:00
21 Temmuz
AGF-Lech Poznan
20:00
21 Temmuz
Thun-Dinamo Zagreb
21:00
21 Temmuz
Sturm Graz-Heart of Midlothian
21:30
21 Temmuz
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva
22:00
21 Temmuz
Larne-FK Crvena Zvezda
22:00

En-Nesyri'ye sürpriz talip! Resmi açıklama

Fenerbahçe'den Al-Ittihad'a yaklaşık 6 ay önce transfer olan Youssef En-Nesyri'ye sürpriz bir talip çıkarken, transfer teklifiyle ilgili resmi açıklama geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 11:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
En-Nesyri'ye sürpriz talip! Resmi açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz şubat ayında Al-Ittihad'a 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sattığı Youssef En-Nesyri'ye sürpriz bir talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre; Fas'ın MAS Fes kulübü, En-Nesyri'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

Fas takımının yönetim kurulu üyesi Abdelhak El Marrakchi, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ancak En-Nesyri'nin yüksek maaşının transferin sonuçlandırılmasına engel olduğunu söyledi.

TRANSFER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

El Marrakchi, Faslı santrforun transferiyle ilgili olarak Arriyadiyah'a yaptığı açıklamada "Al-Ittihad'dan Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için görüşmeler yapıldı ancak şu ana kadar oyuncunun maaşı anlaşmayı engelliyor. Suudi Profesyonel Ligi'ndeki mevcut maaşını ödeyemiyoruz." dedi.

Faslı yetkili, oyuncunun mevcut maaşında indirim yapmayı kabul etmesi durumunda anlaşmanın gerçekleşebileceğini vurguladı.

AL-ITTIHAD PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad formasıyla çıktığı 18 maçta 8 kez fileleri havalandırdı ve 1 asist yaptı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.