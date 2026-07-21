En-Nesyri'ye sürpriz talip! Resmi açıklama

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz şubat ayında Al-Ittihad'a 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sattığı Youssef En-Nesyri'ye sürpriz bir talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre; Fas'ın MAS Fes kulübü, En-Nesyri'yi transfer etmek için girişimlere başladı.
Fas takımının yönetim kurulu üyesi Abdelhak El Marrakchi, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ancak En-Nesyri'nin yüksek maaşının transferin sonuçlandırılmasına engel olduğunu söyledi.
TRANSFER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA
El Marrakchi, Faslı santrforun transferiyle ilgili olarak Arriyadiyah'a yaptığı açıklamada "Al-Ittihad'dan Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için görüşmeler yapıldı ancak şu ana kadar oyuncunun maaşı anlaşmayı engelliyor. Suudi Profesyonel Ligi'ndeki mevcut maaşını ödeyemiyoruz." dedi.
Faslı yetkili, oyuncunun mevcut maaşında indirim yapmayı kabul etmesi durumunda anlaşmanın gerçekleşebileceğini vurguladı.
AL-ITTIHAD PERFORMANSI
Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad formasıyla çıktığı 18 maçta 8 kez fileleri havalandırdı ve 1 asist yaptı.
Fas takımının yönetim kurulu üyesi Abdelhak El Marrakchi, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ancak En-Nesyri'nin yüksek maaşının transferin sonuçlandırılmasına engel olduğunu söyledi.
TRANSFER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA
El Marrakchi, Faslı santrforun transferiyle ilgili olarak Arriyadiyah'a yaptığı açıklamada "Al-Ittihad'dan Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için görüşmeler yapıldı ancak şu ana kadar oyuncunun maaşı anlaşmayı engelliyor. Suudi Profesyonel Ligi'ndeki mevcut maaşını ödeyemiyoruz." dedi.
Faslı yetkili, oyuncunun mevcut maaşında indirim yapmayı kabul etmesi durumunda anlaşmanın gerçekleşebileceğini vurguladı.
AL-ITTIHAD PERFORMANSI
Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad formasıyla çıktığı 18 maçta 8 kez fileleri havalandırdı ve 1 asist yaptı.