Como'dan Davinson Sanchez için Galatasaray'a teklif!

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer teklifi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ali Naci Küçük'ün haberine göre Serie A ekiplerinden Como, 30 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 33 milyon Euro'luk teklifini Galatasaray'a iletti.
Sarı-kırmızılı yönetimin, takımın önemli isimleri arasında yer alan Davinson Sanchez için yapılan bu teklifi reddettiği belirtildi.
Como'nun 30 yaşındaki stoperle de temas kurduğu ve Kolombiyalı futbolcuya yıllık 3,5 milyon Euro maaş önerdiği ifade edildi.
Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i kadroda tutmak istediği ve şu aşamada oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, takımın önemli isimleri arasında yer alan Davinson Sanchez için yapılan bu teklifi reddettiği belirtildi.
Como'nun 30 yaşındaki stoperle de temas kurduğu ve Kolombiyalı futbolcuya yıllık 3,5 milyon Euro maaş önerdiği ifade edildi.
Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i kadroda tutmak istediği ve şu aşamada oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı öğrenildi.