Lamine Yamal Müslüman mı?

13 Temmuz 2007'de İspanya'nın Barselona şehrinde Faslı bir baba ve Ekvator Gineli bir anneden dünyaya gelen Yamal, şu anda La Liga devi Barcelona ve İspanya milli takımında forma giyiyor.

Yamal'ın dini inancıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da, bazı kaynaklar Faslı babasının Müslüman olduğunu ve Yamal'ın da bu inanca sahip olduğunu söylüyor.

Ancak Yamal'ın İspanya'da doğup büyüdüğünü ve farklı dinlere ve kültürlere açık bir ortamda yetiştiğini de göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle, Yamal'ın farklı bir dine mensup olması veya hiç bir dine inanmaması da mümkündür.

Lamine Yamal'ın dini inancı ne olursa olsun, futbol dünyasında büyük bir yetenek olduğu ve önümüzdeki yıllarda daha da büyük başarılara imza atacağına şüphe yok.