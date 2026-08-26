2026 AGS sonuçları için geri sayım başladı. Her yıl akademideki eğitimlerini tamamlayan öğretmen adaylarına, öğretmen olabilme hakkı tanıyan AGS sınavı bu yıl 26 Temmuz'da gerçekleşti. AGS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala ise gözler ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki, 2026 AGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte, Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM'nin sonuç ekranına giriş yaparak AGS sonuçlarına göre puan ve sıralamalarını görüntüleyebilecek. Bu işlem, hem ÖSYM'nin internet sitesi hem de mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Yabancı dil öğretmenlikleri (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce) için MEB-AGS puanı, iki sınavın birleşimiyle hesaplanacak.

Bu hesaplamada AGS puanının %50'si ile aynı yıl girilen YDS/e-YDS puanının %50'si toplanacak. Adayın aynı yıl içinde aldığı en yüksek YDS/e-YDS puanı geçerli sayılacak.

ÖABT veya YDS uygulanmayan alanlarda ise MEB-AGS puanı, tamamen AGS sonuçlarına göre belirlenecek.