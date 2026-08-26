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Fenerbahçe'den sol kanat hamlesi: Bahoya

Fenerbahçe, Frankfurt'un 21 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Jean-Matteo Bahoya ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ağustos 2026 12:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den sol kanat hamlesi: Bahoya
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Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları kapsamında Eintracht Frankfurt forması giyen Jean-Matteo Bahoya ile ilgilendiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre, Alman ekibinde görev yapan 21 yaşındaki Fransız futbolcunun, sarı-lacivertlilerin yanı sıra İngiltere'den birçok kulübün de radarında olduğu belirtildi.

Asıl mevkisi sol kanat olan Bahoya, 10 numara ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

SÖZLEŞMESİ

Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen genç oyuncunun Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.







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