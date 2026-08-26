Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda 25 Ağustos Salı günü koşulan yarışlarda 1. Altılı Ganyan'ı yalnızca bir kişi doğru tahmin etti. İstanbul Bahçelievler'deki 33 numaralı bayiden 240 TL'lik kupon oynayan talihli yarışsever, 8 milyon 810 bin 272 TL 75 kuruş ikramiye kazandı.

240 TL'lik kuponla 8,8 milyon TL kazandı

Altılının ilk ayağında 30,60 ganyanlı ve AGF'de 10. sırada yer alan Aurelia Blitz kazanırken, ikinci ayakta 26,00 ganyanlı Kumkapılı birinci geldi. Yarışseverlerin kuponlarında atlara gösterdiği ilgiye göre oluşan sıralamayı ifade eden AGF'de, düşük sıra daha fazla oynanan at anlamına geliyor. Devam eden ayaklarda ise 2,05 ganyanlı Rüzgar Nur, 4,90 ganyanlı Coral Reefs, 4,35 ganyanlı Single Shot ve 14,70 ganyanlı Ferat kazandı. Özellikle ilk iki ayaktaki sürpriz sonuçlar, ikramiyenin yükselmesinde belirleyici oldu.



Kazanan kuponun sıralaması "1,3 / 1,3,4,6,7,9 / 5 / 1,2,5,6,7,8,9,12 / 1,6 / 4" şeklinde oluştu. Altı ayağı da doğru bilen tek kişi, 240 TL karşılığında hazırladığı kuponla yaklaşık 8,8 milyon TL'nin sahibi oldu.





