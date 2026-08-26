25 Ağustos
Sabah FK-Hapoel Beer Sheva
5-2UZS
25 Ağustos
LASK-Celtic
5-1UZS
25 Ağustos
Bodo/Glimt-NEC Nijmegen
3-0
25 Ağustos
Valencia-Real Betis
0-1
25 Ağustos
Stoke City-Hull City
5-6
25 Ağustos
Southampton-West Ham United
1-4
25 Ağustos
N. Forest-Leeds United
0-2
25 Ağustos
Birmingham City-Brentford
1-6

240 TL'lik kuponla 8,8 milyon TL kazandı, işte o kupon!

Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda 1. Altılı Ganyan'ı tek başına doğru tahmin eden yarışsever, İstanbul Bahçelievler'den oynadığı 240 TL'lik kuponla 8 milyon 810 bin 272 TL ikramiye kazandı. Bu ikramiye ve kupon, at yarışı dünyasında büyük ses getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
AI özetini görmek için tıkla
calendar 26 Ağustos 2026 06:31 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2026 07:47
Haber: Sporx.com
240 TL'lik kuponla 8,8 milyon TL kazandı, işte o kupon!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda 25 Ağustos Salı günü koşulan yarışlarda 1. Altılı Ganyan'ı yalnızca bir kişi doğru tahmin etti. İstanbul Bahçelievler'deki 33 numaralı bayiden 240 TL'lik kupon oynayan talihli yarışsever, 8 milyon 810 bin 272 TL 75 kuruş ikramiye kazandı.
 
240 TL'lik kuponla 8,8 milyon TL kazandı
 
Altılının ilk ayağında 30,60 ganyanlı ve AGF'de 10. sırada yer alan Aurelia Blitz kazanırken, ikinci ayakta 26,00 ganyanlı Kumkapılı birinci geldi. Yarışseverlerin kuponlarında atlara gösterdiği ilgiye göre oluşan sıralamayı ifade eden AGF'de, düşük sıra daha fazla oynanan at anlamına geliyor. Devam eden ayaklarda ise 2,05 ganyanlı Rüzgar Nur, 4,90 ganyanlı Coral Reefs, 4,35 ganyanlı Single Shot ve 14,70 ganyanlı Ferat kazandı. Özellikle ilk iki ayaktaki sürpriz sonuçlar, ikramiyenin yükselmesinde belirleyici oldu.

Kazanan kuponun sıralaması "1,3 / 1,3,4,6,7,9 / 5 / 1,2,5,6,7,8,9,12 / 1,6 / 4" şeklinde oluştu. Altı ayağı da doğru bilen tek kişi, 240 TL karşılığında hazırladığı kuponla yaklaşık 8,8 milyon TL'nin sahibi oldu.
 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.