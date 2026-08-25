Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks, Jonathan Kuminga'yı içeren olası bir sign-and-trade anlaşması için görüşmelere yeniden başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBC Sports'tan Kurt Helin'in haberine göre iki takım sezon arasının daha önceki bölümünde de Kuminga konusunda görüşmeler gerçekleştirmiş, ancak Atlanta'nın karşılığında önemli bir Draft hakkı almadan kadrosuna ek maaş yükü almak istememesi nedeniyle müzakereler sonuçsuz kalmıştı.
Hawks'ın şu anda lüks vergisi sınırının yaklaşık 3.8 milyon dolar altında bulunduğu ve Kuminga'nın Atlanta'nın maaş tablosunda mevcut durumda sıfır dolarlık bir cap rakamına sahip olduğu belirtildi.
İki takım arasındaki son görüşmelerde ise Jaden Hardy'nin olası takas paketinin bir parçası olarak gündeme geldiği bildirildi. Hardy'nin önümüzdeki sezon 6 milyon dolar kazanacak olması, maaş eşleştirme konusunda Lakers'a daha düşük maliyetli bir seçenek sunuyor.
Taraflar arasındaki önceki görüşmelerin merkezinde ise önümüzdeki sezon 12.4 milyon dolar kazanacak Jarred Vanderbilt'in bulunduğu belirtilmişti. Hardy'nin maaşının Vanderbilt'e kıyasla önemli ölçüde düşük olması, tarafların farklı bir takas yapısı üzerinde çalışmasına olanak sağlayabilir.
Ancak Atlanta'nın önünde yalnızca finansal bir engel bulunmuyor. Hawks'ın antrenman kampı öncesinde kontrat altında 17 oyuncusu bulunuyor ve takımın kadrosuna yeni isimler eklemek yerine mevcut oyuncu sayısını azaltması gerekiyor.
Bu nedenle olası bir Kuminga takasında Atlanta'nın birden fazla oyuncuyu kadrosuna almak zorunda kalması, anlaşmayı daha da karmaşık hale getirebilir. Böyle bir senaryoda Hawks'ın başka oyuncuları göndermesi veya ilave hamleler gerçekleştirmesi gerekebilir.
23 yaşındaki Kuminga, 2025-26 sezonunda 36 karşılaşmada 12.2 sayı, 5.6 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 46.3 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 33.3 isabet oranıyla oynadı.
Sezon içerisinde Atlanta'ya katılan genç forvet, Hawks formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada ise 12.3 sayı ve 5.3 ribaund ortalamaları yakalarken saha içinden yüzde 47.6 isabet buldu.
Los Angeles'ın Kuminga'ya hem daha yüksek bir kontrat hem de ilk beşte daha belirgin bir rol sunabileceği düşünülüyor. Lakers geçtiğimiz sezonu 53-29'luk dereceyle tamamlamış ve Batı Konferansı yarı finaline yükselmiş, ancak Oklahoma City Thunder'a seride 4-0 mağlup olarak elenmişti.
Lakers'ın forvet rotasyonundaki ihtiyacı da Kuminga'yı takım açısından dikkat çekici bir hedef haline getiriyor. Her iki forvet pozisyonunda görev yapabilen ve potaya atletizmiyle saldırabilen Kuminga'nın, geçtiğimiz sezon 64 karşılaşmada 33.5 sayı, 8.3 asist ve 7.7 ribaund ortalamaları yakalayan Luka Doncic'in yanında farklı bir hücum seçeneği oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Buna karşın anlaşmanın önündeki en önemli sorun finansal şartlar olmaya devam ediyor. Atlanta'nın karşılığında değerli Draft hakları almadan ek maaş yükü üstlenmek istemediği, Lakers'ın ise anlaşmayı tamamlamak adına önemli bir Draft hakkından vazgeçme konusunda şu ana kadar isteksiz davrandığı bildirildi.
Minnesota Timberwolves da Kuminga için finalistlerden biri olarak gösteriliyor. Ancak Minnesota'nın genç oyuncuya yalnızca veteran minimum kontrat sunabilecek durumda olduğu belirtiliyor.
Bu nedenle Lakers ile gerçekleştirilecek bir sign-and-trade anlaşması, Kuminga açısından çok daha kazançlı bir seçenek olabilir. Bunun gerçekleşmesi için ise Los Angeles ile Atlanta'nın Hawks'ın hem lüks vergisi hem de kadro sayısına ilişkin endişelerini çözecek bir takas formülü bulması gerekiyor.
Hawks'ın şu anda lüks vergisi sınırının yaklaşık 3.8 milyon dolar altında bulunduğu ve Kuminga'nın Atlanta'nın maaş tablosunda mevcut durumda sıfır dolarlık bir cap rakamına sahip olduğu belirtildi.
İki takım arasındaki son görüşmelerde ise Jaden Hardy'nin olası takas paketinin bir parçası olarak gündeme geldiği bildirildi. Hardy'nin önümüzdeki sezon 6 milyon dolar kazanacak olması, maaş eşleştirme konusunda Lakers'a daha düşük maliyetli bir seçenek sunuyor.
Taraflar arasındaki önceki görüşmelerin merkezinde ise önümüzdeki sezon 12.4 milyon dolar kazanacak Jarred Vanderbilt'in bulunduğu belirtilmişti. Hardy'nin maaşının Vanderbilt'e kıyasla önemli ölçüde düşük olması, tarafların farklı bir takas yapısı üzerinde çalışmasına olanak sağlayabilir.
Ancak Atlanta'nın önünde yalnızca finansal bir engel bulunmuyor. Hawks'ın antrenman kampı öncesinde kontrat altında 17 oyuncusu bulunuyor ve takımın kadrosuna yeni isimler eklemek yerine mevcut oyuncu sayısını azaltması gerekiyor.
Bu nedenle olası bir Kuminga takasında Atlanta'nın birden fazla oyuncuyu kadrosuna almak zorunda kalması, anlaşmayı daha da karmaşık hale getirebilir. Böyle bir senaryoda Hawks'ın başka oyuncuları göndermesi veya ilave hamleler gerçekleştirmesi gerekebilir.
23 yaşındaki Kuminga, 2025-26 sezonunda 36 karşılaşmada 12.2 sayı, 5.6 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 46.3 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 33.3 isabet oranıyla oynadı.
Sezon içerisinde Atlanta'ya katılan genç forvet, Hawks formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada ise 12.3 sayı ve 5.3 ribaund ortalamaları yakalarken saha içinden yüzde 47.6 isabet buldu.
Los Angeles'ın Kuminga'ya hem daha yüksek bir kontrat hem de ilk beşte daha belirgin bir rol sunabileceği düşünülüyor. Lakers geçtiğimiz sezonu 53-29'luk dereceyle tamamlamış ve Batı Konferansı yarı finaline yükselmiş, ancak Oklahoma City Thunder'a seride 4-0 mağlup olarak elenmişti.
Lakers'ın forvet rotasyonundaki ihtiyacı da Kuminga'yı takım açısından dikkat çekici bir hedef haline getiriyor. Her iki forvet pozisyonunda görev yapabilen ve potaya atletizmiyle saldırabilen Kuminga'nın, geçtiğimiz sezon 64 karşılaşmada 33.5 sayı, 8.3 asist ve 7.7 ribaund ortalamaları yakalayan Luka Doncic'in yanında farklı bir hücum seçeneği oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Buna karşın anlaşmanın önündeki en önemli sorun finansal şartlar olmaya devam ediyor. Atlanta'nın karşılığında değerli Draft hakları almadan ek maaş yükü üstlenmek istemediği, Lakers'ın ise anlaşmayı tamamlamak adına önemli bir Draft hakkından vazgeçme konusunda şu ana kadar isteksiz davrandığı bildirildi.
Minnesota Timberwolves da Kuminga için finalistlerden biri olarak gösteriliyor. Ancak Minnesota'nın genç oyuncuya yalnızca veteran minimum kontrat sunabilecek durumda olduğu belirtiliyor.
Bu nedenle Lakers ile gerçekleştirilecek bir sign-and-trade anlaşması, Kuminga açısından çok daha kazançlı bir seçenek olabilir. Bunun gerçekleşmesi için ise Los Angeles ile Atlanta'nın Hawks'ın hem lüks vergisi hem de kadro sayısına ilişkin endişelerini çözecek bir takas formülü bulması gerekiyor.