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Beşiktaş - Miretti: Anlaşma çok yakın!

Alanyaspor mağlubiyetinin ardından orta transferinde gaza basan Beşiktaş, Juventuslu Fabio Miretti için görüşmelere hız verdi. Siyah-beyazlılar, İtalyan futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

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calendar 25 Ağustos 2026 16:58
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş - Miretti: Anlaşma çok yakın!
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken transfer çalışmalarına hız verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, Juventus'tan Fabio Miretti için görüşmelerini sürdürüyor. İlk etapta Süper Lig'e gelmeye olumsuz yaklaşan 23 yaşındaki İtalyan orta saha, Vincenzo Italiano faktörü ile Beşiktaş'a olumlu yaklaşıyor.

PAZARLIKTA TEK NOKTA KALDI

Beşiktaş, Miretti'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak isterken Juventus cephesi ise opsiyonun kolay gerçekleşebilir şartlardan oluşmasını talep ediyor.

OPSİYON 13-14 MİLYON EURO

Opsiyon için konuşulan rakam ise 13-14 milyon Euro bandında…

Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.





PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkan Miretti, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. 

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