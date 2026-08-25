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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın anjiyo olduğu öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ağustos 2026 17:39
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hafta sonunu Bodrum'da geçiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kendini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye kontrole gitti.

Hastanede yapılan kontrol sonrası tedbir amaçlı anjiyo olan başkan Serdal Adalı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi.





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