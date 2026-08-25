Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hafta sonunu Bodrum'da geçiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kendini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye kontrole gitti.
Hastanede yapılan kontrol sonrası tedbir amaçlı anjiyo olan başkan Serdal Adalı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi.
Hastanede yapılan kontrol sonrası tedbir amaçlı anjiyo olan başkan Serdal Adalı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi.