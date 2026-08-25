25 Ağustos
Sabah FK-Hapoel Beer Sheva
19:45
25 Ağustos
LASK-Celtic
22:00
25 Ağustos
Bodo/Glimt-NEC Nijmegen
22:00
25 Ağustos
Valencia-Real Betis
22:00
25 Ağustos
Stoke City-Hull City
21:45
25 Ağustos
Southampton-West Ham United
21:45
25 Ağustos
N. Forest-Leeds United
22:00
25 Ağustos
Birmingham City-Brentford
22:00

Trabzonspor'un 208. yabancı oyuncusu Fabinho

Brezilyalı orta alan oyuncusu, bordo-mavili kulübün 59 yıllık tarihindeki 208. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
AI özetini görmek için tıkla
calendar 25 Ağustos 2026 12:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un 208. yabancı oyuncusu Fabinho
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı yıldız oyuncu Fabinho, kulübün 208. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 32 yaşındaki orta alan oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, 59 yıllık tarihinde 54 ülkeden futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Rumen futbolcu Reculen Koska ile ikinci ligde 1970-1971 sezonunda ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-1986 sezonunda Alman futbolcu Jürgen Groh'u kadrosuna kattı.

En fazla Brezilyalı oyuncular forma giydi

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular, Brezilyalı oldu.

Fabinho'nun transferiyle Güney Amerika ülkesinden 19. futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi, Belçika'dan ise 10 oyuncuyu renklerine bağladı.

Doğan döneminde 38. yabancı oyuncu transferi



Trabzonspor


Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 38 yabancı oyuncu transfer edildi.

Trabzonspor'da Doğan başkanlığında Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu, Lovik, Cabral, Malinovskyi, Saviolo, Mitongo, Salah ve Fabinho kadroya dahil edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.