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Leandro Trossard kararlardan mutsuz

Beşiktaş'ın Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard, Alanyaspor karşılaşmasının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Ağustos 2026 09:47
Fotoğraf: AA
Leandro Trossard kararlardan mutsuz
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Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Leandro Trossard, Alanyaspor karşılaşmasının ardından mücadeleyi ve verilen kararları değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçikalı kanat oyuncusu, takım olarak iyi bir gün geçirmediklerini belirtirken ilk yarıda birçok fırsattan yararlanamadıklarını söyledi.

"NET KIRMIZI KART"

Trossard, kendisine yapılan müdahaleye ilişkin olarak, "Olması gerektiği gibi olmadı. Oynamadık, iyi bir gün olmadı. İlk yarıda çok fırsat harcadık. VAR olduğu durumda karar net olarak değişmeliydi, bence rakip bana tekme attı. Net kırmızı kart. Kararın değişmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.







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