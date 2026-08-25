Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına genç bir oyuncu kazandırmak için rotasını İsveç'e çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların, scout ekibinin olumlu raporu ve Vincenzo Italiano'nun değerlendirmesinin ardından Örgryte IS forması giyen Michael Parker için resmi girişimlere başladığı belirtildi.
ÖRGRYTE IS İLE TEMASLAR SÜRÜYOR
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, 21 yaşındaki İngiliz stoperi kadrosuna katmak için Örgryte IS ile görüşmelerini sürdürüyor.
Parker'ın bu transfer döneminde İsveç ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.
STOPER VE SOL BEKTE OYNAYABİLİYOR
1.93 metre boyundaki Michael Parker'ın güçlü fiziği ve sol ayağını etkili kullanmasıyla dikkat çekti.
Asıl mevkisi stoper olan İngiliz futbolcu, ihtiyaç halinde sol bekte de görev yapabiliyor. Parker'ın çok yönlü yapısıyla Beşiktaş'ın savunma rotasyonunda alternatif olarak değerlendirildiği aktarıldı.
ÖRGRYTE IS İLE TEMASLAR SÜRÜYOR
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, 21 yaşındaki İngiliz stoperi kadrosuna katmak için Örgryte IS ile görüşmelerini sürdürüyor.
Parker'ın bu transfer döneminde İsveç ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.
STOPER VE SOL BEKTE OYNAYABİLİYOR
1.93 metre boyundaki Michael Parker'ın güçlü fiziği ve sol ayağını etkili kullanmasıyla dikkat çekti.
Asıl mevkisi stoper olan İngiliz futbolcu, ihtiyaç halinde sol bekte de görev yapabiliyor. Parker'ın çok yönlü yapısıyla Beşiktaş'ın savunma rotasyonunda alternatif olarak değerlendirildiği aktarıldı.