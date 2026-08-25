Jayden Oosterwolde, zorunlu satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiralandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hollandalı savunmacı, pazartesi günü son kez tesislere gidip takım arkadaşları, teknik ekip ve çalışanlarla vedalaştı.
İtalya'ya gidecek olan 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu, havalimanında A Spor'a yaptığı açıklamada kulübün kendisiyle yollarını ayırma kararı aldığını belirtti.
Oosterwolde, "Ayrıldığım için üzgünüm. Maalesef gitmem yönünde karar alındı. Kulüp yolları ayırma kararı aldı, ben 1 yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi" dedi.
"F.BAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"
Başarılı oyuncu, "Şimdi yeni bir adım attım. Roma fırsatı elime geçtiği için de mutluyum. Fenerbahçe umarım Lyon'u eler ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşırız. Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Takımı desteklemeye devam edin.'' diyerek sözlerini noktaladı.
ANLAŞMANIN MALİ ŞARTLARI
İtalyan basınından Il Tempo'nun aktardığı bilgilere göre Hollandalı futbolcunun
Roma'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. Roma'nın Oosterwolde için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, sözleşmede 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunacağı belirtildi.
Anlaşmada ayrıca 2 milyon euro bonus yer alacak. Satın alma opsiyonu ise belirli şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale gelecek. Buna göre Oosterwolde'nin en az 45 dakika forma giydiği 15 karşılaşmaya ulaşması, zorunlu satın alma maddesini devreye sokacak.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Fenerbahçe forması altında toplamda 112 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 3 gol attı ve 1 asist yaptı. v
İtalya'ya gidecek olan 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu, havalimanında A Spor'a yaptığı açıklamada kulübün kendisiyle yollarını ayırma kararı aldığını belirtti.
Oosterwolde, "Ayrıldığım için üzgünüm. Maalesef gitmem yönünde karar alındı. Kulüp yolları ayırma kararı aldı, ben 1 yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi" dedi.
"F.BAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"
Başarılı oyuncu, "Şimdi yeni bir adım attım. Roma fırsatı elime geçtiği için de mutluyum. Fenerbahçe umarım Lyon'u eler ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşırız. Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Takımı desteklemeye devam edin.'' diyerek sözlerini noktaladı.
ANLAŞMANIN MALİ ŞARTLARI
İtalyan basınından Il Tempo'nun aktardığı bilgilere göre Hollandalı futbolcunun
Roma'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. Roma'nın Oosterwolde için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, sözleşmede 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunacağı belirtildi.
Anlaşmada ayrıca 2 milyon euro bonus yer alacak. Satın alma opsiyonu ise belirli şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale gelecek. Buna göre Oosterwolde'nin en az 45 dakika forma giydiği 15 karşılaşmaya ulaşması, zorunlu satın alma maddesini devreye sokacak.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Fenerbahçe forması altında toplamda 112 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 3 gol attı ve 1 asist yaptı. v