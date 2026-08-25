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Galatasaray'da 'piyango' kime vuracak?

Galatasaray, Senegalli sağ kanat Ismaila Sarr ve Bosnalı golcü Ermedin Demirovic'i renklerine bağlarsa 10+4 kuralı nedeniyle 23 yaş üstü bir yabancıyla vedalaşacak. Takımdan kimin ayrılacağı şimdiden merak konusu olurken adaylar da belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Ağustos 2026 08:47
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 'piyango' kime vuracak?
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Galatasaray, Crystal Palace forması giyen Senegalli sağ kanat Ismaila Sarr ve Stuttgart'ta top koşturan Bosna Hersekli golcü Ermedin Demirovic'i en kısa süre içinde kadrosuna katmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılarda iki yeni yabancının gelmesiyle birlikte 10+4 kuralı nedeniyle sürpriz bir ayrılığın yaşanabileceği bildirildi.

KİMİN AYRILACAĞI MERAK KONUSU

28 yaşındaki Sarr ve aynı yaşta olan Demirovic'in kadroya dahil edilmesi halinde 23 yaş üstü 11 yabancıya ulaşacak Cim-Bom'da piyangonun kime vuracağı merak konusu oldu.

Roland Sallai ve İsmail Jakobs'un isimleri ön plana çıkarken, sürpriz olarak da İngiliz takımlarının radarında bulunan Gabriel Sara'nın ayrılığı konuşulmaya başlandı.

Suudi Arabistan ve Katar'dan teklifler alan Mario Lemina'nın gönderilmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

ORTA SAHA TRANSFERİ LEMİNA'YA BAĞLI

Lemina ayrılırsa orta sahaya 23 yaş altı bir isim eklenecek ve

Galatasaray


yabancı kontenjanında yaşanan sıkıntı ortadan kaldırılacak. Sarı-kırmızılılarda hem yönetimin hem de teknik kadronun, Ismaila Sarr ve Demirovic isimlerine sıcak baktığı ifade edildi.

Bu nedenle takımda 23 yaş üstü bir isimle yolların ayrılması fikriminin ağırlık kazandığı belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un elindeki kadroya göre hareket ederek en kısa sürede kararını netleştireceği vurgulandı. 

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