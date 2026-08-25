Alanyaspor deplasmanında sürpriz bir mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, transfer çalışmalarında orta saha ve sağ kanat bölgelerine yoğunlaştı. Siyah-beyazlıların öncelikli hedefinin Juventus'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Miretti olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, Newcastle'ın Joe Willock için 20 milyon euro bonservis bedeli istemesinin ardından rotasını Miretti'ye çevirdi. Siyah-beyazlıların, Juventus'a 13-14 milyon euro düzeyinde satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi yaptığı ve İtalyan futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi.
MIRETTI İÇİN JUVENTUS'UN KARARI BEKLENİYOR
Juventus'un Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi halinde, 10+4 yabancı kriterine uygun olduğu belirtilen Miretti'nin kısa süre içerisinde kadroya dahil edilmesi planlanıyor.
Orta sahada hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Miretti'nin geçen sezon 31 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilediği aktarıldı.
SIRADAKİ HEDEF GHEDJEMIS
Beşiktaş'ın sağ
kanat için hedefindeki isim ise Frosinone forması giyen Faris Ghedjemis. Siyah-beyazlıların Cezayirli oyuncu için İtalyan kulübüyle kiralama görüşmelerine devam ettiği belirtildi.
Frosinone'nin Ghedjemis için şu ana kadar aldığı en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiği öğrenilirken, siyah-beyazlıların 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Frosinone'nin önceki akşam Juventus ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna alınmayan Ghedjemis, İtalyan ekibinde çıktığı 67 resmi maçta 17 gol ve 5 asist kaydetti.
Beşiktaş'ın planı, Miretti transferini sonuçlandırmasının ardından Ghedjemis'i de kısa süre içerisinde kadrosuna dahil etmek.
MIRETTI İÇİN JUVENTUS'UN KARARI BEKLENİYOR
Juventus'un Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi halinde, 10+4 yabancı kriterine uygun olduğu belirtilen Miretti'nin kısa süre içerisinde kadroya dahil edilmesi planlanıyor.
Orta sahada hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Miretti'nin geçen sezon 31 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilediği aktarıldı.
SIRADAKİ HEDEF GHEDJEMIS
Beşiktaş'ın sağ
kanat için hedefindeki isim ise Frosinone forması giyen Faris Ghedjemis. Siyah-beyazlıların Cezayirli oyuncu için İtalyan kulübüyle kiralama görüşmelerine devam ettiği belirtildi.
Frosinone'nin Ghedjemis için şu ana kadar aldığı en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiği öğrenilirken, siyah-beyazlıların 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Frosinone'nin önceki akşam Juventus ile oynadığı karşılaşmanın kadrosuna alınmayan Ghedjemis, İtalyan ekibinde çıktığı 67 resmi maçta 17 gol ve 5 asist kaydetti.
Beşiktaş'ın planı, Miretti transferini sonuçlandırmasının ardından Ghedjemis'i de kısa süre içerisinde kadrosuna dahil etmek.