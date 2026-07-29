Mevlid Kandili Ne Zaman 2026? Mevlid Kandili Hangi Güne Denk Geliyor?

2026 yılında Mevlid Kandili, 25 Ağustos 2026 Salı günü idrak edilecek. Bu mübarek gece, Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor.

Mevlid Kandili'nin önemi nedir?

Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olarak kabul ediliyor. İslam âleminde dua, ibadet, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve salavatlarla geçirilen bu gece, manevi anlamı yüksek günlerden biri olarak görülüyor.

Mevlid Kandili'nde neler yapılır?

Mevlid Kandili'nde Müslümanlar;

Kur'an-ı Kerim okur,

Namaz kılar,

Dua eder,

Salavat getirir,

Tövbe ve istiğfarda bulunur,

İhtiyaç sahiplerine yardım etmeye özen gösterir.

Kandil gecesi camilerde de çeşitli programlar düzenlenebiliyor.

Mevlid Kandili resmi tatil mi?

Hayır. Mevlid Kandili, Türkiye'de dini günlerden biri olmasına rağmen resmi tatil kapsamında yer almıyor. Kamu kurumları, okullar ve özel sektör normal çalışma düzenine devam ediyor.

Sonuç: Mevlid Kandili Ne Zaman 2026?

2026 Mevlid Kandili, 25 Ağustos 2026 Salı günü idrak edilecek. Hz. Muhammed'in (SAV) doğumunun anıldığı bu mübarek gece, İslam dünyasında ibadet ve dualarla geçirilecek.