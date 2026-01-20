Haber Tarihi: 20 Ocak 2026 15:47 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 15:47

Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Bitiyor 2026?

2026 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? TFF kış transfer sezonu bitiş tarihi ve Süper Lig transferlerinde son gün detayları haberimizde.

Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Bitiyor 2026?
Abone Ol
2025-2026 futbol sezonunda "ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi, kulüplerin talepleri ve uluslararası takvim uyumu göz önünde bulundurularak TFF tarafından yeniden düzenlenmişti. Ocak ayının başında başlayan hareketlilik, Şubat ayının ilk haftasında sona erecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre; 2 Ocak 2026 tarihinde başlayan ara transfer dönemi, 6 Şubat 2026 Cuma günü mesai bitimiyle birlikte sona erecektir.

Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2026

Bitiş Tarihi: 6 Şubat 2026

Transfer Süresi: Toplam 36 gün

TFF TARİHLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMİŞTİ
Sezon başında yapılan ilk planlamada, ara transfer döneminin 5 Ocak - 10 Şubat tarihleri arasında olması öngörülmüştü. Ancak TFF, Aralık ayı sonunda yaptığı duyuru ile dönemi öne çekerek 2 Ocak - 6 Şubat olarak güncelledi. Bu hamleyle kulüplerin yeni transferlerini ligin ikinci yarısının ilk maçlarına yetiştirmeleri hedeflendi.

AMATÖR LİGLERDE TRANSFER SÜRECİ
Profesyonel liglerin aksine, 2025-2026 Amatör Futbol Sezonu ikinci transfer dönemi daha uzun bir süreci kapsıyor. Amatör kulüpler için tescil dönemi 5 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup, 26 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

AVRUPA LİGLERİNDE DURUM
Türkiye'de transfer penceresi 6 Şubat'a kadar açık kalırken, Avrupa'nın dev liglerinde süreç daha erken tamamlanıyor:


İngiltere, Almanya ve Fransa: 2 Şubat 2026

İtalya ve İspanya: 2 Şubat 2026 Bu durum, Türk kulüplerine Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra da yaklaşık 4 günlük bir "ekstra fırsat" süresi tanıyor.

Diğer Haberler

Muğlaspor'da Turan Tuzlacık'tan sakatlık açıklaması TFF 2. Lig Muğlaspor'da Turan Tuzlacık'tan sakatlık açıklaması
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada Milli Takım A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı itirafı ve transfer açıklaması Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı itirafı ve transfer açıklaması
Juventus'ta tek hedef En-Nesyri! Fenerbahçe Juventus'ta tek hedef En-Nesyri!
Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Bitiyor 2026? Gündem Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Bitiyor 2026?
Kan bağışı yapanlara Samsunspor forması ve maç bileti hediye Samsunspor Kan bağışı yapanlara Samsunspor forması ve maç bileti hediye
Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Bitiyor 2026? Gündem Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Bitiyor 2026?
Aston Villa'da Boubacar Kamara sezonu kapattı! Aston Villa Aston Villa'da Boubacar Kamara sezonu kapattı!
Manuel Ugarte için Ajax'a ret! Manchester United Manuel Ugarte için Ajax'a ret!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Rafa Silva, Türkiye'den ayrılıyor!
2
Fenerbahçe'de yeni golcü adayı: Yoane Wissa
3
Victor Nelsson: "Hata yaptım ama futbol böyle"
4
Galatasaray'ın 'şimdi' pazarlığı
5
Okan Buruk: "Transfere çok odaklandık"
6
Galatasaray'dan sakat futbolcular için açıklama!
7
Fenerbahçe'de sıra Yiğit Efe Demir'e geldi!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.