Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Bitiyor 2026?

2025-2026 futbol sezonunda "ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi, kulüplerin talepleri ve uluslararası takvim uyumu göz önünde bulundurularak TFF tarafından yeniden düzenlenmişti. Ocak ayının başında başlayan hareketlilik, Şubat ayının ilk haftasında sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre; 2 Ocak 2026 tarihinde başlayan ara transfer dönemi, 6 Şubat 2026 Cuma günü mesai bitimiyle birlikte sona erecektir.

Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2026

Bitiş Tarihi: 6 Şubat 2026

Transfer Süresi: Toplam 36 gün

Sezon başında yapılan ilk planlamada, ara transfer döneminin 5 Ocak - 10 Şubat tarihleri arasında olması öngörülmüştü. Ancak TFF, Aralık ayı sonunda yaptığı duyuru ile dönemi öne çekerek 2 Ocak - 6 Şubat olarak güncelledi. Bu hamleyle kulüplerin yeni transferlerini ligin ikinci yarısının ilk maçlarına yetiştirmeleri hedeflendi.

Profesyonel liglerin aksine, 2025-2026 Amatör Futbol Sezonu ikinci transfer dönemi daha uzun bir süreci kapsıyor. Amatör kulüpler için tescil dönemi 5 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup, 26 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

Türkiye'de transfer penceresi 6 Şubat'a kadar açık kalırken, Avrupa'nın dev liglerinde süreç daha erken tamamlanıyor:

İngiltere, Almanya ve Fransa: 2 Şubat 2026

İtalya ve İspanya: 2 Şubat 2026 Bu durum, Türk kulüplerine Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra da yaklaşık 4 günlük bir "ekstra fırsat" süresi tanıyor.