Haber Tarihi: 20 Ocak 2026 15:47 -
Güncelleme Tarihi:
20 Ocak 2026 15:47
Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Bitiyor 2026?
2026 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? TFF kış transfer sezonu bitiş tarihi ve Süper Lig transferlerinde son gün detayları haberimizde.
2025-2026 futbol sezonunda "ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi, kulüplerin talepleri ve uluslararası takvim uyumu göz önünde bulundurularak TFF tarafından yeniden düzenlenmişti. Ocak ayının başında başlayan hareketlilik, Şubat ayının ilk haftasında sona erecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre; 2 Ocak 2026 tarihinde başlayan ara transfer dönemi, 6 Şubat 2026 Cuma günü mesai bitimiyle birlikte sona erecektir.Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2026Bitiş Tarihi: 6 Şubat 2026Transfer Süresi: Toplam 36 günTFF TARİHLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMİŞTİSezon başında yapılan ilk planlamada, ara transfer döneminin 5 Ocak - 10 Şubat tarihleri arasında olması öngörülmüştü. Ancak TFF, Aralık ayı sonunda yaptığı duyuru ile dönemi öne çekerek 2 Ocak - 6 Şubat olarak güncelledi. Bu hamleyle kulüplerin yeni transferlerini ligin ikinci yarısının ilk maçlarına yetiştirmeleri hedeflendi.AMATÖR LİGLERDE TRANSFER SÜRECİProfesyonel liglerin aksine, 2025-2026 Amatör Futbol Sezonu ikinci transfer dönemi daha uzun bir süreci kapsıyor. Amatör kulüpler için tescil dönemi 5 Ocak 2026 tarihinde başlamış olup, 26 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.AVRUPA LİGLERİNDE DURUMTürkiye'de transfer penceresi 6 Şubat'a kadar açık kalırken, Avrupa'nın dev liglerinde süreç daha erken tamamlanıyor:
İngiltere, Almanya ve Fransa: 2 Şubat 2026İtalya ve İspanya: 2 Şubat 2026 Bu durum, Türk kulüplerine Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra da yaklaşık 4 günlük bir "ekstra fırsat" süresi tanıyor.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.