İsrail Türkiye'ye saldıracak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı 'BRICS' vurgulu konuşmasına değinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını iddia etti.

Sosyal medya hesabından "Geliyor gelmekte olan" notuyla paylaşım yapan Bulut, "Sayın Başkanın BRİCS vurgusu ve Türkiye Cumhuriyetinin BRİCS başvurusu Cumhuriyet tarihimizin en önemli olayı! Türkiye artık Batı'nın istenmeyen, mültecileri tutan, Amerika'nın içine sindiremediği zoraki müttefiki olmaya devam edemez" dedi.

"Türkiye kendi yoluna gitmelidir" diyen Bulut, "F-35'ten dışlanan, Schengen vizesi alsa bile kabul edilmeyen, ABD tarafından vize verilmeyen, istenmeyen ama zoraki istenen bir Türkiye olamaz! Olmamalı! Olmayacak! TUSİAD gibi organizasyonların isteği ile sahte bir AB üyeliği programına zorlanan, kapının koluna asılıp; açılınca içeri-kapanınca dışarı hisseden bir Türkiye olamaz! 2050 yılına kadar Dünya nüfusunun yüzde 51'i BRİCS üyesi olacak! Doğal kaynakların ve üretim kapasitesinin yüzde 51'i şu anda BRİCS ülkelerinde! atılan adım tarihi bir adım" dedi.

"Menderes Rusya'ya gidemesin diye 1960 darbesini örgütledi ABD ve İngiltere! Çok dikkatli olmalı ve gereken adımları atmalıyız! Araya birçok engel, bazı 'proje çocuklar' mutlaka sokulmak istenecek" diyen Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Uyanık olmalıyız ve objektif tarafsız bir şekilde gerçekleri görmeliyiz!! Sevgili Dostlar, İsrail kısa bir süre içinde Mescid-İ Aksa ve diğer kutsallarımıza saldıracak. Arkasından Sayın cumhurbaşkanımızın defalarca belirttiği gibi hedef Türk yurdu olacak! ABD'nin Yunanistan, Kıbrıs Rum tarafı ve İngiltere'nin üslerinde yaptığı yığınak da çok belli ki Gazze için değil! Tek korkuları var; S-400'ler!! Birkaç gündür ABD, AB ve TUSİAD reklamları tarafından desteklenen YouTube'cular , "S-400'ler Amerikan üslerinin kontrolüne verilecek" propagandası yapıyor! Rezil bir operasyon!! Tam bir algı oyunu!! Önümüzdeki süreçte Türkiye'ye yönelik bir fiziki saldırı batıdan gelecek ve S-400'ler yerli savunma sistemleri ile birlikte tek güvencemiz!! S-400'leri Amerikan üslerine koyalım, F-16 hatta F-35 alalım, diyorlar!! Bu bir oyun! Kirli bir aldatmaca!! Türkiye'nin Batı'dan aldığı hiçbir silah, Türkiye'yi batı blokundan gelecek bir saldırıya karşı korumaz! Ne F-35, Ne F-16, Ne de Bakanlığın almaya çalıştığı kullanılmış eski tip İngiliz-Alman uçakları! Boşa gider 40 milyar dolarımız!! Amerika'nın oyunu çok net; Türkiye'yi 5. Ve 6. Nesil bir uçaktan uzak tutmak!! Oyun çok açık! Çözüm var mı ? Var! Çözüm gözümüzün önünde!! Lütfen gözümüzü açalım!! Bundan 100 yıl önce batı birleşti Türk yurduna saldırdı taşeron Yunanistan'dı!! 100 yıl sonra aynı saldırı geliyor, görüyoruz! Bu sefer taşeron İsrail!! Son söz: Uykudakiler uyansın! Belki yanmak vaktidir! Gerçekleri görenler toplansın, şimdi korkusuzca söylemek vaktidir."