FIFA Başkanı Infantino'dan açıklama: 'İran, Dünya Kupası'na katılacak'

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Vancouver'da düzenlenen küresel futbol yönetim organının kongresinde yaptığı konuşmada, İran'ın bu yılki Dünya Kupası'nda yer alacağını yineledi.



Infantino, delegelere hitaben yaptığı konuşmada, "Öncelikle şunu hemen teyit edeyim ki, elbette İran 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak," dedi.





Infantino ayrıca, FIFA Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Sebep basit: Birleşmeliyiz, insanları birleştirmeliyiz. Futbol birleştirir," ifadelerini kullandı.



İRAN KATILIRSA BÜTÜN MAÇLARI ABD'DE



Ortadoğu'daki çatışmalardan dolayı İran'ın Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılımı bir süredir tartışılıyordu.



İran'ın 15 Haziran'da Yeni Zelanda ile, ardından 21 Haziran'da Belçika ile Los Angeles'ta karşılaşması planlanıyor. G Grubu'ndaki son maçını ise 26 Haziran'da Seattle'da Mısır ile oynaması beklenen İran'ın olası bir tur atlayışında da geri kalan maçlarını ABD'de oynaması planlanıyor.



İran, FIFA'dan maçlarını ABD ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yapan Meksika'ya taşımasını istedi, ancak bu talep reddedilmişti.



