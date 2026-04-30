LeBron, GOAT tartışması için: 'Jordan'la ikimiz de harikayız'

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, çocukluk idolü Michael Jordan ile yapılan "tüm zamanların en iyisi" tartışmalarına farklı bir perspektiften yaklaşıyor.



ESPN'den Dave McMenamin'e verdiği röportajda konuşan yıldız oyuncu, "Kendimi hiçbir zaman MJ ile kıyaslamadım çünkü oyunlarımız tamamen farklı. Ben kariyerim boyunca bir 'point forward' oldum, her zaman pası düşündüm. MJ ise şutu düşündü. Hatta sadece düşündü değil, onu aradı," ifadelerini kullandı.



Kendi oyun tarzının farklı olduğunu vurgulayan James, "Oyunumun bazı yönlerde farklı ve biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim ama o inanılmaz bir oyuncuydu. İkimiz de harika oyuncularız," dedi.



Kariyerinin 23. sezonunda Lakers ile ikinci turun eşiğinde olan 41 yaşındaki yıldız, Jordan'a duyduğu hayranlığı da dile getirdi:



"23 numarayı giyerken onu gururlandırmış olmayı umuyorum."



Michael Jordan, 1990'lı yıllarda Chicago Bulls ile iki kez "three-peat" yaparak toplam 6 şampiyonluk kazanmıştı. LeBron James ise kariyerinde 4 şampiyonluk elde etti ve henüz emeklilik kararı vermedi.



Buna rağmen James'in kariyeri birçok açıdan Jordan ile yarışıyor. 21 kez All-NBA takımına seçilen James, ayrıca NBA tarihinin en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor (43.440 sayı).



"Ben eşsiz bir oyuncuyum. Oyun tarzım benzersiz. MJ de öyleydi. Onun orta mesafe şutu inanılmazdı. Oyunun her alanında mükemmeldi. Büyürken yaptığı her şeyi analiz ederdim. Kazanma isteği ise herkesin örnek aldığı bir özellikti," sözleriyle Jordan'a övgüde bulundu.



