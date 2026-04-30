Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı; 3 eksik

Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz ve sakatlığı süren Kartal Kayra Yılmaz dışında Gökhan Sazdağı kamp kadrosuna alınmadı.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Wilfried Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Hyeoungyu Oh, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Kristijan Asllani, Jota Silva, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Hekimoğlu
