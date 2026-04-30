Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı; 3 eksik

Beşiktaş, cuma akşamı oynayacağı Gaziantep FK maçı kamp kadrosunu açıkladı.

calendar 30 Nisan 2026 14:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı; 3 eksik
Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz ve sakatlığı süren Kartal Kayra Yılmaz dışında Gökhan Sazdağı kamp kadrosuna alınmadı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Wilfried Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Hyeoungyu Oh, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Kristijan Asllani, Jota Silva, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Hekimoğlu



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
