Hawks'ın eski yöneticisine 3 yıldan fazla hapis cezası

Atlanta Hawks'ın eski finans yöneticisi Lester T. Jones Jr., yaklaşık 3.7 milyon dolarlık zimmete para geçirme suçundan 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

calendar 30 Nisan 2026 14:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Savcılara göre Jones, sahte masraf beyanları ve şirket kredi kartlarını kötüye kullanarak elde ettiği parayı lüks seyahatler, kıyafetler, mücevherler ve etkinlik biletleri için harcadı.

ABD Savcısı Theodore S. Hertzberg yaptığı açıklamada, "Jones hayalindeki işi kişisel çıkarları için kötüye kullandı. Ancak bu tür suistimallerin sonu federal hapishanedir," dedi.

Yetkililer, bu olayın kurum içi güvenlik risklerinin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.