Hawks'ın eski yöneticisine 3 yıldan fazla hapis cezası

Atlanta Hawks'ın eski finans yöneticisi Lester T. Jones Jr., yaklaşık 3.7 milyon dolarlık zimmete para geçirme suçundan 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Savcılara göre Jones, sahte masraf beyanları ve şirket kredi kartlarını kötüye kullanarak elde ettiği parayı lüks seyahatler, kıyafetler, mücevherler ve etkinlik biletleri için harcadı.



ABD Savcısı Theodore S. Hertzberg yaptığı açıklamada, "Jones hayalindeki işi kişisel çıkarları için kötüye kullandı. Ancak bu tür suistimallerin sonu federal hapishanedir," dedi.



Yetkililer, bu olayın kurum içi güvenlik risklerinin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.



