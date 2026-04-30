Gaziantep, evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor

3 eksikli Gaziantep FK, Süper Lig'de cuma akşamı Beşiktaş'ı konuk edecek.

calendar 30 Nisan 2026 15:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında cuma akşamı sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 31 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 37 puanla 10. sırada yer alıyor.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 41 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde 52 gole engel olamadı.

3 EKSİK, 5 SINIRDA

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Mbakata, Yusuf Kabadayı ve kaleci Mustafa Burak Bozan kadroda yer almıyor.

Gaziantep FK'de Rodrigues, Lungoyi, Draguş, Zafer Görgen ve Sorescu ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu 5 oyuncu Beşiktaş karşısında kart görmesi durumunda 33. hafta deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

EVİNDE BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR

Gaziantep FK, Süper Lig'de Beşiktaş ile 14. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım ile ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı da kaybetmeyen kırmızı-siyahlı ekip, bu müsabakalarda 2 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

Gaziantep FK, evinde oynadığı maçlarda ise rakibine galibiyet şansı tanımadı.

İstanbul temsilcisini evinde 6 kez ağırlayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalardan 3'er galibiyet ve beraberlik ile sahadan ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
