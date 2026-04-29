Aziz Yıldırım aday olacak mı? Resmen açıkladı!

Seçim kararı alan Fenerbahçe'de başkan adayı olup olmayacağı merak edilen Sarı-Lacivertliler'in eski başkanlarından Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım, TV100'e özel yaptığı açıklamada, "Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım.
Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız.
Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım.
Hiç kimseyle görüşmedim, kamuoyunda bazı başkan adayı olacak isimlerle görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim." ifadelerini kullandı.