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Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası'nın 3. ayağında altın madalya kazandı

Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'mız Dünya Kupası 3. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 17:35
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası'nın 3. ayağında altın madalya kazandı
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Okçulukta Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakalarında Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonunca Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyonda, 42 ülkeden 334 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonda milli takımı klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil ediyor.

Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde Meksika ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden milli takım, zirvenin sahibi oldu.

Organizasyon, yarın sona erecek.

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