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Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 2026 Dünya Golbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, çeyrek final karşılaşmasında Brezilya'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 16:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!
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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2026 Dünya Golbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonanın çeyrek final aşamasında Brezilya ile karşı karşıya gelen Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, başarılı bir performans sergileyerek turnuvada yoluna devam etti.

YARI FİNAL BİLETİ PENALTILARLA GELDİ

Karşılıklı sayılara sahne olan ve büyük bir çekişmenin yaşandığı mücadelenin normal süresi ile uzatma bölümleri 4-4'lük eşitlikle tamamlandı. Eşitliğin bozulmamasının ardından geçilen penaltı atışlarında rakibi Brezilya'ya 3-2'lik üstünlük sağlayan ay-yıldızlı ekip, yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

SIRADAKİ RAKİP EV SAHİBİ ÇİN

Brezilya'yı eleyerek madalya iddiasını sürdüren A Milli Takım'ın yarı finaldeki rakibi, turnuvanın ev sahibi Çin oldu. Ay-yıldızlı ekibin finale çıkmak için vereceği kritik mücadele, yarın Türkiye saati ile (TSİ) 14.30'da oynanacak.

ERKEKLERDE SIRALAMA MAÇLARI OYNANACAK

Aynı organizasyonda madalya mücadelesi veren Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı ise çeyrek final maçında ev sahibi Çin ile karşılaştı. Sahadan 6-2'lik mağlubiyetle ayrılan milliler, bu sonucun ardından turnuvada sıralama maçlarına çıkma hakkı elde etti. Erkek Milli Takımı, sıralama etabı kapsamındaki ilk karşılaşmasında yarın TSİ 10.00'da Ukrayna ile kozlarını paylaşacak.

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