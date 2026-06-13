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Gaziantep FK, Serdar Dursun'u istiyor

Gaziantep FK, Kocaelispor'dan ayrılan deneyimli golcü Serdar Dursun ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Haziran 2026 12:56
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, Serdar Dursun'u istiyor
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Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'a Süper Lig'den talip çıktı.

Gaziantep FK, 34 yaşındaki deneyimli golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Gaziantep FK, Serdar Dursun'a bir yıllık sözleşme önermeyi planlıyor.

Serdar Dursun, geride kalan sezonda Kocaelispor formasıyla 30 maçta 1661 dakika süre aldı. 34 yaşındaki forvet, 7 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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