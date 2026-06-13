Gaziantep FK, Serdar Dursun'u istiyor

Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'a Süper Lig'den talip çıktı.
Gaziantep FK, 34 yaşındaki deneyimli golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Gaziantep FK, Serdar Dursun'a bir yıllık sözleşme önermeyi planlıyor.
Serdar Dursun, geride kalan sezonda Kocaelispor formasıyla 30 maçta 1661 dakika süre aldı. 34 yaşındaki forvet, 7 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Gaziantep FK, 34 yaşındaki deneyimli golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Gaziantep FK, Serdar Dursun'a bir yıllık sözleşme önermeyi planlıyor.
Serdar Dursun, geride kalan sezonda Kocaelispor formasıyla 30 maçta 1661 dakika süre aldı. 34 yaşındaki forvet, 7 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.