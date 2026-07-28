Berkan Kutlu'nun talipleri artıyor

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Kocaelispor'da Berkan Kutlu transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-siyahlı yönetimin kadrosuna katmak istediği deneyimli orta saha oyuncusuna farklı kulüplerden teklifler geldiği öğrenildi.
İSPANYA'DAN İKİ TALİP
İspanyol futbolunun önemli kulüpleri arasında yer alan Racing Santander ile Espanyol'un Berkan Kutlu için teklif sunduğu iddia edildi. Kariyerine Avrupa'da devam etme seçeneğini değerlendiren 28 yaşındaki futbolcunun, İspanyol ekiplerinden gelen tekliflere nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.
KOCAELİSPOR VE ÇORUM FK DEVREDE
Berkan Kutlu'ya Türkiye'den de ilgi bulunuyor. Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un yanı sıra Çorum FK'nın da oyuncu için resmi teklif sunduğu öne sürüldü. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlı yönetimin, transferi sonuçlandırabilmek için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. [Bugün Kocaeli]
İSPANYA'DAN İKİ TALİP
İspanyol futbolunun önemli kulüpleri arasında yer alan Racing Santander ile Espanyol'un Berkan Kutlu için teklif sunduğu iddia edildi. Kariyerine Avrupa'da devam etme seçeneğini değerlendiren 28 yaşındaki futbolcunun, İspanyol ekiplerinden gelen tekliflere nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.
KOCAELİSPOR VE ÇORUM FK DEVREDE
Berkan Kutlu'ya Türkiye'den de ilgi bulunuyor. Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un yanı sıra Çorum FK'nın da oyuncu için resmi teklif sunduğu öne sürüldü. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlı yönetimin, transferi sonuçlandırabilmek için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. [Bugün Kocaeli]