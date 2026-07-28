28 Temmuz
KuPS Kuopio -Sabah FK
18:00
28 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Mjaellby
19:00
28 Temmuz
Dinamo Zagreb-Thun
21:00
28 Temmuz
NK Celje-Egnatia
21:15
28 Temmuz
Heart of Midlothian-Sturm Graz
21:45
28 Temmuz
Shamrock -Ararat Armenia
22:00
28 Temmuz
Apollon Limassol-Dila Gori
20:00
28 Temmuz
Riga FC-FK Vardar
20:00
28 Temmuz
CSKA 1948-Spartak Trnava
20:30
28 Temmuz
Drita-Floriana
21:00
28 Temmuz
Rizespor-Hull City
19:00
28 Temmuz
Real Madrid-Leganes
19:00
28 Temmuz
Aston Villa-Real Sociedad
21:30
28 Temmuz
Stoke City-Everton
21:45

Berkan Kutlu'nun talipleri artıyor

Kocaelispor'un ilgilendiği Berkan Kutlu için Çorum FK, Racing Santander ve Espanyol da devreye girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 13:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Berkan Kutlu'nun talipleri artıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Kocaelispor'da Berkan Kutlu transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-siyahlı yönetimin kadrosuna katmak istediği deneyimli orta saha oyuncusuna farklı kulüplerden teklifler geldiği öğrenildi.

İSPANYA'DAN İKİ TALİP

İspanyol futbolunun önemli kulüpleri arasında yer alan Racing Santander ile Espanyol'un Berkan Kutlu için teklif sunduğu iddia edildi. Kariyerine Avrupa'da devam etme seçeneğini değerlendiren 28 yaşındaki futbolcunun, İspanyol ekiplerinden gelen tekliflere nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

KOCAELİSPOR VE ÇORUM FK DEVREDE

Berkan Kutlu'ya Türkiye'den de ilgi bulunuyor. Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un yanı sıra Çorum FK'nın da oyuncu için resmi teklif sunduğu öne sürüldü. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlı yönetimin, transferi sonuçlandırabilmek için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. [Bugün Kocaeli]

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.