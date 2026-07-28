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Beşiktaş'ta maaş engeli! Ayrılıklar çıkmaza girdi

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği futbolcularla yollarını ayırma planı, yüksek maaşlar nedeniyle istediği gibi ilerlemiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 11:10
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta maaş engeli! Ayrılıklar çıkmaza girdi
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Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılması hedefleniyor.

Ancak yüksek maaşlar nedeniyle transfer görüşmelerinde beklenen ilerleme sağlanamıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YÜKSEK MAAŞLAR SORUN ÇIKARIYOR

Siyah-beyazlıların kadroda düşünmediği Jean Onana, Al Musrati, Felix Uduokhai ve Milot Rashica'nın yıllık garanti ücretlerinin kulüplerin geri adım atmasına neden olduğu belirtildi. Onana'nın 1.5 milyon Euro, Musrati'nin 2.6 milyon Euro, Uduokhai'nin 1.7 milyon Euro ve Rashica'nın ise 2.5 milyon Euro garanti ücret kazandığı ifade edildi.

UDUOKHAI VE RASHICA'DA TIKANDI

Son olarak Felix Uduokhai ile ilgilenen Schalke'nin, oyuncunun maaşı nedeniyle transferi sonuçlandıramadığı aktarıldı. Milot Rashica için de benzer bir tablonun yaşandığı, Kosovalı futbolcuya Amedspor'un teklif yaptığı ancak oyuncunun bu öneriye sıcak bakmadığı belirtildi. Rashica'nın önceliğinin İstanbul'da kalmak ya da Almanya'ya dönmek olduğu kaydedildi. 



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